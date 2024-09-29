Альварес в 11 приехал в «Реал» – зажег, но не остался

Все из-за сложных правил.

Мадридское дерби против «Реала» – особенное для Хулиана Альвареса. Нападающий «Атлетико» в детстве приезжал в «Реал» на просмотр, но не сложилось из-за трансферного регламента.

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«Реал» заметил Альвареса в 2011-м благодаря аргентинскому скауту Пьеро Фолье. 11-летний Хулиан тогда занимался в академии родного «Атлетико Кальчин», но уже выделялся среди сверстников. Об этом, конечно, Фолья знал.

Вот детали от скаута: «Все произошло после разговора с Рамоном Мартинесом, директором академии «Реала», который просматривал матчи аргентинских молодежек. Он спросил меня, знаю ли я какого-нибудь качественного игрока не из топ-клуба, но уже заигранного за сборную. Он хотел пригласить его в «Реал».

При этом сам Фолья не был уверен, потянет ли Альварес уровень «Реала». Для того, чтобы убедиться в этом, Пьеро организовал игроку короткие просмотры в «Ривер Плейт» и «Боке Хуниорс». После понял – раз прилично смотрится в аргентинских суперклубах, то и в Мадриде тоже сверкнет.

Рамон Мартинес убеждал семью Альварес поехать в Мадрид через агента Клаудио Курти. Именно Курти представлял игрока и повлиял, что просмотр продлился 15 дней. Хулиан приехал с отцом и поучаствовал в мини-турнире. В столице Испании встретил Хорхе Игуаин, отец бывшего нападающего «Реала» Гонсало Игуаина.

Альварес сыграл в пяти матчах, один из них против «Барсы». Оформил 2+1, в том числе отдал ассист на победный гол «Бетису» в финале. Трудился вместе с Бенхамином Гараем – младшим братом бывшего защитника «Зенита» Эсекиэля Гарая.

Медиа из Кальчина радостно сообщали о зарубежных успехах воспитанника местного футбола.

Все шло хорошо, игра Хулиана устроила клуб, но переход сорвался.

Повлияли правила подписания несовершеннолетних иностранцев. По регламенту трансфер мог состояться, только если бы клуб трудоустроил отца, а потом перевез бы семью в Мадрид. Мартинес объяснил Фолье, что тогда это было трудно сделать.

Выход – пускай Альварес развивается в Аргентине, а когда игроку исполнится 16, «Реал» снова за ним придет. Хотя большой интерес был уже тогда: за Хулианом в 11 лет уже следили семь клубов.

Повлияла и тоска Альвареса по дому, соскучился по 2,5-тысячному Кальчину. Там и продолжил развиваться, а в 16 перешел в академию «Ривер Плейта», где проверял свои силы перед «Реалом».

Теперь он встретится с клубом уже как игрок «Атлетико».

Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle