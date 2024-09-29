«Это конец футбола». Фанаты в шоке от нового образа Кунде – сравнивают с Рамосом

Фотосессия защитника «Барсы» Жюля Кунде для бренда Jacquemus наделала шума. Француз примерил ряд необычных образов, один из них – платье и высокие каблуки.

Фанаты в соцсетях в шоке. Никто не понимает, как быстро сменилось время.

💭 «Что случилось с защитниками в наши дни?»

💭 «Кунде – разочарование для футбола»

💭 «Он лучше Рамоса на поле, а его жизнь за пределами поля не должна нас волновать»

💭 «Не верю в это»

💭 «У нас больше нет таких защитников, как Рамос»

💭 «Это дико. Почему он надел женское платье?»

💭 «Защитник в платье и на каблуках. Это конец футбола».