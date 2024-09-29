«Это конец футбола». Фанаты в шоке от нового образа Кунде – сравнивают с Рамосом
Фотосессия защитника «Барсы» Жюля Кунде для бренда Jacquemus наделала шума. Француз примерил ряд необычных образов, один из них – платье и высокие каблуки.
Фанаты в соцсетях в шоке. Никто не понимает, как быстро сменилось время.
💭 «Что случилось с защитниками в наши дни?»
💭 «Кунде – разочарование для футбола»
💭 «Он лучше Рамоса на поле, а его жизнь за пределами поля не должна нас волновать»
💭 «Не верю в это»
💭 «У нас больше нет таких защитников, как Рамос»
💭 «Это дико. Почему он надел женское платье?»
💭 «Защитник в платье и на каблуках. Это конец футбола».
А по поводу этих образов - чистое позорище, хотя Ригоберка бы заценил).
В своё время Бадр хотел жениться на кринже)
Все мы помним как Перес злился из-за их свиданий)