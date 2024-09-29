Месси счастлив в МЛС: изображает супергероев ради детей. А кого показал сегодня?

Лионель Месси продолжает шоу в МЛС: сегодня вытащил ничью для «Интер Майами» фирменным голом. На ложном замахе убрал защитника и заставил вратаря менять позицию – но голкипер ожидаемо не успел, Лео моментально закрутил в дальний.

А отпраздновал снова в стиле супергероя, на этот раз выбрал «Железного человека».

После переезда в МЛС аргентинец празднует разнообразнее, чем в Европе. Изображает супергероев по просьбе детей, уже собралась коллекция.

«Мои трое детей все еще на каникулах и еще не пошли в школу», – рассказывал Месси летом 2023-го, – «Поэтому каждый вечер мы смотрим супергероев Marvel. Именно они придумали эту идею и попросили меня, что каждый раз, когда я забиваю гол, я буду праздновать как супергерой Marvel. Так зародилась эта идея, и мы продолжаем следовать этому».