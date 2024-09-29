Фанаты «Атлетико» изуродовали мемориальную табличку Куртуа. Вот как на это реагировал вратарь «Реала»

Не так давно фанаты мадридского «Атлетико» осквернили мемориальную табличку Тибо Куртуа, который выступал за их клуб три сезона.

Фанаты «Атлетико» положили на табличку дохлых крыс и мусор. Позже они разбили ее и оскорбляли Куртуа в соцсетях.

Вратарь «Реала» ответил на это в своем документальном фильме на Amazon:

«В такие моменты я нахожусь в своей игре, я сосредоточен. Я забываю о том, что происходит. Это лучшее. Я сосредоточен на игре.

Я думаю, что в других матчах болельщики тоже свистят. Но это не проблема. Я должен играть в свою игру, со своими товарищами по команде, и побеждать.

Я очень уважаю «Атлети», его болельщиков и верю, что три года, которые я там прожил, не перечеркнут эти вещи[пакости с табличкой]».

Сегодня «Реал» приедет к «Атлетико» на первое мадридское дерби сезона.