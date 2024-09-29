Эндрика просят об одном праздновании в матче с «Атлетико». Однажды из-за этого началась потасовка

Уже сегодня мадридское дерби – «Атлетико» принимает «Реал». Напряжение возросло еще за несколько дней до матча: фанаты хозяев запустили акцию в соцсетях, призывая приходить на стадион в масках и оскорблять игроков соперника на расисткой почве.

Фанаты «Реала» теперь хотят, чтобы Эндрик отпраздновал гол в фирменном стиле Кинг-Конга.

В прошлом сезоне он несколько раз проделывал это еще в «Палмейрасе» – но даже на его родине не все болельщики были в восторге от этого. Представьте, что будет твориться на «Метрополитано».

💬 «Я бы дорого заплатил, чтобы увидеть это!» – написал один из фанатов «Реала».

💬 «Мы будем там!» – добавил другой.

А вот что однажды произошло после такого празднования Эндрика