Эндрика просят об одном праздновании в матче с «Атлетико». Однажды из-за этого началась потасовка
Уже сегодня мадридское дерби – «Атлетико» принимает «Реал». Напряжение возросло еще за несколько дней до матча: фанаты хозяев запустили акцию в соцсетях, призывая приходить на стадион в масках и оскорблять игроков соперника на расисткой почве.
Фанаты «Реала» теперь хотят, чтобы Эндрик отпраздновал гол в фирменном стиле Кинг-Конга.
В прошлом сезоне он несколько раз проделывал это еще в «Палмейрасе» – но даже на его родине не все болельщики были в восторге от этого. Представьте, что будет твориться на «Метрополитано».
💬 «Я бы дорого заплатил, чтобы увидеть это!» – написал один из фанатов «Реала».
💬 «Мы будем там!» – добавил другой.
А вот что однажды произошло после такого празднования Эндрика
Либо никто из редакции не в курсе, что это ложь, либо они хотят её преумножить!