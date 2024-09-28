🤯 Ошеломительные данные Opta по АПЛ: «МЮ» и «Тоттенхэм» начинают с паса 88% розыгрышей мяча от ворот, «Арсенал» выбивает в 85% случаев

Opta Analyst продолжает удивлять своими исследованиями.

Есть несколько вещей в современном футболе, которые действительно злят фанатов: помимо симуляций и судейский ошибок, многих раздражает низкий темп игры. А все потому, что команды очень дорожат мячом. Иногда это похоже на одержимость.

И вот крайне интересные данные по АПЛ, которые ярко характеризуют клубы лиги. При вводе мяча в игру от ворот меньше всех возится «Арсенал» - в 85% случаев футбольный снаряд просто выносится вперед голкипером. У остальных 19 команд ситуация совсем другая.

Перейдем в другую крайность: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» разыгрывают мяч в 88% случаев. Почти полная противоположность «канонирам». Можете в это поверить?

Остается понять, зачем это делает «Саутгемптон», забивающий меньше всех в лиге. И может «МЮ» со «шпорами» стоит быть попроще?