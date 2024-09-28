11 игроков в «Сити» в своей штрафной против «Ньюкасла»: когда последний раз такое видели?

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в гостях в 6-м туре АПЛ (1:1).

Моментами хозяева давили на «Сити», команде Гвардиолы даже пришлось ставить всех 11 игроков в свою штрафную. Редкость для «Сити».

«Горожане» потеряли очки во втором туре подряд. В предыдущем матче АПЛ «Ман Сити» сыграл вничью с «Арсеналом».

Гвардиола остался доволен сегодняшним матчем:

«У соперника были моменты в первые десять минут матча, а также после того, как они забили, но в целом мы сыграли очень хорошо. Против «Ньюкасла» всегда сложно играть из-за их физической мощи, они глубоко обороняются.

У нас были моменты, но Ник Поуп сыграл блестяще. Поэтому мы взяли один балл. Когда мы забили, то играли лучше. Но, сделав ошибку, соперник играл лучше. Но потом мы вернулись в игру и имели шансы выиграть».