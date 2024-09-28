👿 Эдерсон снова рискует здоровьем Гвардиолы - отдал пас пяткой под прессингом. Лицо Пепа = боль+безнадега 🫠

«Манчестер Сити» вряд ли в ближайшее время перестанет считаться фаворитом сезона АПЛ, независимо от результатов. Слишком уж стабильна и крепка команда.

Но! Пепу Гвардиоле явно нужно привести коллектив в чувства.

Эдерсон давно рискует там, где это не стоит делать. Можно даже сказать, что это стиль игры бразильского вратаря.

Но в гостевом матче с «Ньюкаслом» он, по ощущениям, перешел грань.

Зачем так делать при счете 0:0 на 10-й минуте?

Вот и Пеп не знает.

Напомним, «Сити» и «Ньюкасл» сыграли вничью 1:1.