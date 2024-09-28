Легенда «Барселоны» Роналдиньо сыграл значительную роль в переходе Рафиньи в клуб.

Relevo раскрыл подробности о переходе Рафиньи в «Барселону» и участии Роналдиньо в трансфере. Их отношения выходят за рамки поля. Роналдиньо был ключевой фигурой в жизни Рафиньи с самого детства.

Связь между Рафиньей и Роналдиньо укрепляется семьей. Роналдиньо — близкий друг отца Рафиньи, известного как Маниньо.

Маниньо играл в музыкальной группе под названием «Samba Tri». В 2006 году с ним на одной сцене выступил его друг - Роналдиньо.

Когда Рафинья был ребенком, отец отвез его в Барселону, где у него была возможность встретиться с Роналдиньо. Они сделали несколько совместных фотографий. Эта связь, несомненно, повлияла на решение Рафиньи присоединиться к «Барсе», куда он перешел из английского «Лидса».