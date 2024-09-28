Из-за нее «Атлетико» отменил выступление в перерыве мадридского дерби. Встречайте – Данна Паола

Перед мадридским дерби, которое пройдет в воскресенье, планировалось выступление певицы Данны Паоло. Но «Атлетико» отменил выступление из-за ее симпатий к «Реалу»!

Мексиканская певица и актриса Данна Паола должна была исполнить песню El double в дуэте с испанским певцом и актером Абрахамом Матео. Но накануне игры Данна призналась, что топит за «Реал».

Певица еще и спела гимн «сливочных» перед ведущим, который является болельщиком «Атлетико».

За свою карьеру Паола выпустила семь студийных альбомов с 2011 года. А до мызукальной карьеры она была актрисой, снималась в испанских сериалах.