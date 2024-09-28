У Роналду нездоровая одержимость Месси – вот куча примеров. Даже хвастался, что голым выглядит лучше Лео

Соперничество Лео Месси и Криштиану Роналду началось в конце нулевых и продолжается до сих пор, даже когда эти двое играют на разных материках.

Со временем все больше людей, в том числе игроков и экспертов, считали аргентинца лучше. Однако Криштиану никогда не был с этим согласен, и на протяжении всей карьеры он был одержим конкуренцией с Месси.

К примерам.

1. Авторитетный испанский журналист Гийем Балаге рассказывал, что раньше в раздевалке Роналду называл Месси ублюдком.

2. Роналду написал «Факты» под постом, где говорится о фальсификации в голосовании на «Золотой мяч», который забрал Месси.

3. После перехода в «Аль-Наср» Криштиану сказал: «Саудовская лига лучше Лиги 1». В то время Лео играл в «ПСЖ».

4. Рио Фердинанд вспоминал: «Однажды Роналду написал мне, спросив, почему Гари Линкер считает Месси лучше меня».

5. На пресс-конференции в сборной португалец отвечал на вопрос про шахматы: «Шахматы всегда в нашей жизни. Не только во время игры на доске. Я часто играю в шахматы в реальной жизни. Я бы хотел обыграть Месси. Будет красиво, если это произойдет».

6. В 2019-м КриРо сказал, что уйдет из футбола, если Месси выиграет еще один «Золотой мяч».

7. После матча Дании и Португалии (2:3) на Евро-2012 фанаты кричали в адрес Роналду «Месси, Месси». Португалец напомнил им о вылете аргентинца с Копа Америка летом 2011-го:

«Вы знаете, где был Месси год назад? Вы знаете? Вы знаете или не знаете? Он вылетел с домашнего Кубка Америки. Я счастлив бороться за следующий раунд плей-офф Евро».

8. Роналду часто использует слова «Я лучше». «Я лучше Месси, а «Реал Мадрид» лучше «Барселоны».

9. Когда у Криштиану было больше «Золотых бутс» и меньше «Золотых мячей», чем у Месси, он снова уколол Лео, сказав, что «Золотая бутса» лучше, потому что не основана на голосовании.

10. После четвертого выигранного «Золотого мяча» в декабре 2016-го Роналду заявил, что взял бы больше «ЗМ», чем Месси, если бы они играли вместе.

11. 2017-й. «Мое соперничество с Месси еще не завершилось. Оно только начинается».

12. Питер Крауч делился историей от Рио Фердинанда. Бывший одноклубник Роналду рассказывал, что португалец любил хвастаться, что даже голым выглядит лучше Месси.

13. Лайк и коммент под постом, где обесценивают очередную награду Месси.

Похоже, у Роналду действительно нездоровая одержимость Месси.