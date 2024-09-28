Сколько мог заработать «Челси», если бы вложил 100 млн не в Мудрика, а в самую растущую компанию?

Трансфер Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» зимой 2023 года громыхнул на весь мир. За игрока без опыта в топ-лигах заплатили 100 млн евро.

Пока трудно сказать трансфер удачным: за 48 матчей в АПЛ вингер выбил лишь 5+4. Фанаты показали, сколько мог заработать «Челси», если бы Тодд Боули вложил те 100 миллионов в Nvidia.

685 млн евро прибыли. Все благодаря глобальному интересу к искусственному интеллекту: компания-разработчик процессоров этим летом стала лучшей в мире по капитализации.