Диас, Жота и Мак Аллистер показали Дарвину его новую карточку в ЕА FC. Уругваец не очень счастлив

Традиционные ежегодные подарки от ЕА доехали до игроков «Ливерпуля». Луис Диас, Алексис Мак Аллистер и Диогу Жота показывали Дарвину Нуньесу его карточку в новой EA FC 25.

Вот полное видео, а перевод ярких моментов – ниже.

Сначала обсуждали высокий показатель скорости Дарвина – 90.

Жота: «90. Столько же у Лучо».

Диас: «Думаешь, ты быстрее меня?»

Нуньес: «На длинных дистанциях – да».

Дарвин не хотел говорить на английском, поэтому предложил закончить обзор и разойтись.

Мак Аллистер: «Диогу будет переводить, ему это нравится».

Жота: «Ему не нравится, что Кьеза быстрее меня».

Дарвин с подозрением смотрит на Жоту.

Жота: «Я просто перевожу».

Нуньес: «Как эти рейтинги будут выглядеть в следующем году?»

Мак Аллистер: «А какие ты хочешь? Можем сделать какие-нибудь ниже».

Нуньес: «Из семи игр пять я начал на скамейке».

Все засмеялись, а Диас повалился на лестницу.