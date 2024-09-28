Диас, Жота и Мак Аллистер показали Дарвину его новую карточку в ЕА FC. Уругваец не очень счастлив
Традиционные ежегодные подарки от ЕА доехали до игроков «Ливерпуля». Луис Диас, Алексис Мак Аллистер и Диогу Жота показывали Дарвину Нуньесу его карточку в новой EA FC 25.
Вот полное видео, а перевод ярких моментов – ниже.
Сначала обсуждали высокий показатель скорости Дарвина – 90.
Жота: «90. Столько же у Лучо».
Диас: «Думаешь, ты быстрее меня?»
Нуньес: «На длинных дистанциях – да».
Дарвин не хотел говорить на английском, поэтому предложил закончить обзор и разойтись.
Мак Аллистер: «Диогу будет переводить, ему это нравится».
Жота: «Ему не нравится, что Кьеза быстрее меня».
Дарвин с подозрением смотрит на Жоту.
Жота: «Я просто перевожу».
Нуньес: «Как эти рейтинги будут выглядеть в следующем году?»
Мак Аллистер: «А какие ты хочешь? Можем сделать какие-нибудь ниже».
Нуньес: «Из семи игр пять я начал на скамейке».
Все засмеялись, а Диас повалился на лестницу.