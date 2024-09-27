📹Один день из его жизни. «Тоттенхэм» показал, как выглядит типичное расписание футболиста АПЛ

Занимающий десятое место в АПЛ этого сезона «Тоттенхэм» показал то, как выглядит среднестатистический тренировочный день футболиста. Героем этого видео стал аргентинский защитник Педро Порро.

Вот как складывается типичный день футболиста не самого топового английского клуба:

8:30 − Приезд в тренировочный центр «Тоттенхэма».

8:35 − Завтрак, который готовят каждому свой в зависимости от различных показателей (анализа крови и так далее). Причем официантка приносит блюдо каждому прямо на стол.

10:15 − Занятие в тренажерном зале. Там футболисты крутят педали, делают растяжку, чтобы уменьшить риск повреждения мышц.

11:03 − Футбольная тренировка. Самый распространенный вопрос: зачем Порро «варит» бутсы? Все просто: если их не отпарить, то они будут жесткие, от чего пострадают ноги.

13:42 − Обед. С ним все ровно то же, что и с завтраком. Естественно, блюда отличаются.

14:30 − Интервью с журналистами.

15:38 − Возвращение домой.

А вы бы выдержали такой ежедневный график? Пишите в комментариях.