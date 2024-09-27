После «Монако» Флик приболел и сильно кашлял на прессухе. Его выручил журналист, а сегодня Ханси вернул должок

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик покоряет Ла Лигу не только положительными результатами команды, но и легко находя общий язык с местными журналистами.

Лигочемпионский выезд для немца в Монако получился болезненным не только из-за поражения (1:2): Флик умудрился простыть и на первой же пресс-конференции по возвращении в Испанию чувствовал себя не очень хорошо. Ханси кашлял, отворачивался от микрофона, но в какой-то момент приступ был настолько сильным, что он встал и вышел из зала.

Прокашлявшись и попив воды, тренер «Барсы» спросил у журналистов, есть ли у кого-то «Стрепсилс» (таблетки от боли в горле). Один из представителей СМИ поделился с немцем блистером с препаратом.

Флик еще раз извинился, вернулся к микрофону, но долго вести пресс-конференцию не смог: кашель все-таки взял верх.

Спустя несколько дней немца слегка подлечили и он в более здоровом виде пришел выполнять медийные обязательства уже перед следующей игрой. При этом Ханси был не с пустыми руками: он знал, что на пресс-конференции будет тот же журналист, который выручил его в прошлый раз, и отблагодарил его, вернув «Стрепсилс». Кроме этого мужчины перекинулись парой слов и пожали друг другу руки.

Тренер «Барселоны», как и несколько дней ранее, сел за стол и уже без признаков простуды ответил на все вопросы.