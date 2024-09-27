☠️😨 Кошмар Симеоне... Вы знали, что командам Диего лишь четыре раза оформляли хет-трик? А теперь самое главное

Диего Симеоне, наверное, займет особое место в футболе после завершения тренерской карьеры.

Аргентинец успешно руководит мадридским «Атлетико» уже 13 лет. Два финала Лиги чемпионов и два титула Ла Лиги – разве не фантастика?

Так вот, удивительный факт: в тренерской карьере Симеоне его клубы познали лишь четыре хет-трика в исполнении соперников. А теперь внимание – все они принадлежат одному игроку – Криштиану Роналду.

Кстати, во всех четырех случаях «Атлетико» пропускал в матче только от Роналду.

Два раза это случилось в Ла Лиге и столько же в Лиге Чемпионов.

Криш достал Симеоне даже из «Ювентуса»!

А всего португалец 35 раз играл против «Атлетико» и забил 25 мячей.