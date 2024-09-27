🤨 Сомневаетесь в величии Роналду? Тогда послушайте, что сказал о нем Зидан в 2008-м

Криштиану Роналду не просто забил 900 голов, но и стал одним из самых популярных спортсменов в мире. Да и вообще людей.

Но до сих пор можно услышать мнение, что португалец не так крут, как показывает статистика. Многие замечают, что футболисты выбирают Лионеля Месси в вечном споре с Криштиану, а того нахваливают исключительно партнеры по команде.

Сейчас не об этом и вообще не о сравнениях.

Вернемся в 2008-й - сильнейший год Роналду в «МЮ». Тогда он впервые пробил отметку в 30 мячей за сезон, остановившись на 46 голах.

Вот, как достижение Криштиану прокомментировал Зидан:

«Он чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, и он забил 42 гола, играя на фланге. Выиграл «Золотую бутсу». 42 гола - столько я забил за всю свою карьеру».

Но Зизу немного слукавил - за клубную карьеру у него 126 голов.