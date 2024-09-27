В «Челси» растет новый Ямаль или Эндрик, внешне напоминающий Месси. Фанаты ждут его в первой команде

За последние годы академия «Челси» отличается очень высокой плодовитостью. Выпускниками «синих» стали Конор Галлахер, Рис Джеймс, Марк Гехи, Фикайо Томори, Каллум Хадсон-Одои, Тэмми Абрахам и многие другие.

Сейчас же болельщики лондонского клуба с восторгом ждут новую восходящую звезду, которая обновляет все рекорды академии. Речь про 15-летнего Ибрагима Раббаджу, который внешне напоминает юного Лионеля Месси.

Видео с ним стало вирусным в социальных сетях и многие видят в нем лондонского Эндрика или Ламина Ямаля, то есть вундеркинда, который в ближайшие годы громко заявит о себе во взрослом футболе на весь мир.

В более раннем возрасте парень успел поиграть за сборную Марокко, но сейчас его вызвали в сборную Англии U16. За 40 игр в команде юношеской команде «Челси» форвард забил 52 гола и отдал 60 голевых передач.

В комментариях под видео фанаты «синих» провели много очень лестных параллелей:

💭«Не думаю, что Месси в его возрасте показывал такие результаты. Надеюсь, что сейчас он сидит на правильной диете, которая позволит ему подрасти».

💭«Если у парня будет достойные темпы развития, то он может стать особенным игроком. Ничего не имею против маленьких игроков, просто с увеличением количества матчей было бы полезно иметь более крупное телосложение, чем у Месси».

💭«Вау! Он выглядит до неприличия хорошо! Боже, надеюсь, что он продолжит развиваться и через пару лет войдет в первую команду. Его движения и завершение просто дикие, особенно для 15-летнего подростка».

💭«Что мешает этому парню получить вызов в первую команду или даже выйти на замену в основное время какой-нибудь Лиги конференций? Ровно так сделали с Ямалем в «Барсе», когда ему было 15 лет. Или Ламин был просто более популярен?»

💭«Этому парню не было и 10 лет, когда мы в последний раз участвовали в гонке за титул».