Блестящее будущее «МЮ»👏 : 16-летний парень из Дагестана оформил хет-трик в ворота «Ливерпуля»⚽️

Возможно у основного состава «МЮ» и бывают сложности, но зато будущее команды в полном порядке – воспитанники академии клуба уже сейчас демонстрируют отличные результаты.

Так, в прошедшем в среду матче «МЮ» U17 с «Ливерпулем», «красные дьяволы» разгромили соперника со счетом 5:2.

Главным героем встречи и автором хет-трика стал 16-летний дагестанец Амир Ибрагимов. Причем Амир помог своей команде совершить камбэк, когда «МЮ» проигрывал 0:2.

На прошлых выходных юный полузащитник отличился двумя голевыми передачами против «Мидлсбро» (4:0).

В последних трех матчах за «МЮ» у Амира уже шесть голов, он выступает за команды U18 и U17.

В 2019 году семья Ибрагимова перебралась из дагестанского города Буйнакск в Англию – Амиру было 11 . Сразу после переезда Амир участвовал в открытом просмотре футбольных талантов. Его навыки впечатлили скаута «Шеффилд Юнайтед», который пригласил юношу в клубную академию. Вскоре Ибрагимова заметил «Манчестер Юнайтед» и переманил к себе.

В 15 он уже тренировался с первой командой «Юнайтед», а в середине апреля дебютировал за Англию U-16 с победным голом в ворота Италии.

Никто не удивится, если в ближайшем будущем Амир дебютирует в команде Эрика тен Хага.