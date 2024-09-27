20 самых неожиданных встреч звезд футбола и музыкантов. Рианна и Роналду, Беллингем и Снуп Догг

Звездные музыканты нередко посещают матчи топ-футболистов. Работает и в обратную сторону: немало игроков любят ходить на концерты. Сегодня покажем топ-20 встреч футболистов и музыкантов, о которых было даже трудно подумать. В самых разных обстоятельствах.

1. Криштиану Роналду и Рианна

2. Месси, Суарез, Неймар и Джастин Бибер.

3. Джуд Беллингем и Снуп Догг

4. Килиан Мбаппе и Джей Зи

5. Винисиус и Диджей Халед

6. Неймар и Канье Уэст

7. Роналду и Лил Уэйн

8. Лео Месси и Эд Ширан

9. Роналдиньо и Трэвис Скотт

10. Роналдо и Эминем

11. Эрлинг Холанд и Фьюче

12. Харри Кейн и Камилла Кабелло

13. Джейдон Санчо и Давидо

14. Лэмпард, Дрогба, Абрамович и Снуп Догг

15. Швайнштайгер, Подольски и Рианна

16. Пауло Дибала и Рианна

17. Серхио Агуэро и Дрейк

18. Франк Рибери и Сикснайн

19. Кэлвин Филлипс и Дуа Липа

20. Бонус: Жозе Моуринью и Стормзи