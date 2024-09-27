20 самых неожиданных встреч звезд футбола и музыкантов. Рианна и Роналду, Беллингем и Снуп Догг
Звездные музыканты нередко посещают матчи топ-футболистов. Работает и в обратную сторону: немало игроков любят ходить на концерты. Сегодня покажем топ-20 встреч футболистов и музыкантов, о которых было даже трудно подумать. В самых разных обстоятельствах.
1. Криштиану Роналду и Рианна
2. Месси, Суарез, Неймар и Джастин Бибер.
3. Джуд Беллингем и Снуп Догг
4. Килиан Мбаппе и Джей Зи
5. Винисиус и Диджей Халед
6. Неймар и Канье Уэст
7. Роналду и Лил Уэйн
8. Лео Месси и Эд Ширан
9. Роналдиньо и Трэвис Скотт
10. Роналдо и Эминем
11. Эрлинг Холанд и Фьюче
12. Харри Кейн и Камилла Кабелло
13. Джейдон Санчо и Давидо
14. Лэмпард, Дрогба, Абрамович и Снуп Догг
15. Швайнштайгер, Подольски и Рианна
16. Пауло Дибала и Рианна
17. Серхио Агуэро и Дрейк
18. Франк Рибери и Сикснайн
19. Кэлвин Филлипс и Дуа Липа
20. Бонус: Жозе Моуринью и Стормзи