Встречали когда-нибудь футболиста в парикмахерской? Вероятно, не часто – почти все их них стригутся дома, нанимая персональных мастеров, большая часть из которых наверняка старается во всем угодить клиенту: игнорирует лишние движения, залипание в телефоне или вроде того.

Но Николасу Джексону попался совсем не такой.

Его мастер решился на пранк: снимая стрижку на камеру, он периодически проводил сенегальцу пальцем по губам. Реакцию Джексона трудно назвать одним лишь смущением.