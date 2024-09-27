Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма «Реала» в сезоне 2025/26

Специализированный портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть новая домашняя форма «Реала» на сезон 2025/26. Она напоминает форму 2009/10 и 2014/15 годов.

Домашняя форма Adidas для «Реал Мадрид» 2025/26, конечно, белая.

Adidas сочетает белую основу с металлическими серебристыми полосками, желтыми деталями и черными логотипами. Можно представить, как будет выглядеть форма.

Цвета и дизайн - это дань уважения комплектам сезонов 2009/10 и 2015/16.

Сезон 2009/10 стал первым для Криштиану Роналду в клубе, в то время как сезон 15/16 стал победным в Лиге чемпионов - тогда Роналду забил невероятные 16 голов в 12 матчах.