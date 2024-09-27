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Защитника «Барсы» обмазали пеной для бритья – а потом он ее съел. Кунде снялся в необычной рекламе

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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде любит модно одеваться – до дресс-кода Ханси Флика француз регулярно приезжал на матчи в экстравагантных образах. А недавно снялся для необычной рекламы бренда Jaqcuemus.

Один из нарядов был вообще без одежды, из аксессуаров – лишь бумажка с названием бренда.Кунде обмазали пеной для бритья. Вот как он выглядел.

А вот весь процесс. В конце француз даже съел немного пены.

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