😳 Фанат «Реала» пришел в фан-сектор «Барселоны» в футболке Мбаппе. Вот, что из этого вышло 🙈

«Барселона» обыграла не только «Хетафе», но и «Реал». Как это возможно? Спросите у Килиана Мбаппе.

Но не того.

Этого.

Фанат «Реала» (или просто тролль) решил посетить фан-сектор «Барселоны» на матче с «Хетафе». Протянул он там недолго - стюарды попросили его покинуть трибуну, опасаясь конфликтов.

И сделал он это вовремя.

Реакция соцсетей.

💭 «В Аргентине я бы уже был с Альфредо Ди Стефано».

💭 «А что плохого в том, что фанат просто смотрит игру?»

💭 «Миролюбивые европейцы».

💭 «Самый поехавший испанец».