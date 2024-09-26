😳 Фанат «Реала» пришел в фан-сектор «Барселоны» в футболке Мбаппе. Вот, что из этого вышло 🙈
«Барселона» обыграла не только «Хетафе», но и «Реал». Как это возможно? Спросите у Килиана Мбаппе.
Но не того.
Этого.
Фанат «Реала» (или просто тролль) решил посетить фан-сектор «Барселоны» на матче с «Хетафе». Протянул он там недолго - стюарды попросили его покинуть трибуну, опасаясь конфликтов.
И сделал он это вовремя.
Реакция соцсетей.
💭 «В Аргентине я бы уже был с Альфредо Ди Стефано».
💭 «А что плохого в том, что фанат просто смотрит игру?»
💭 «Миролюбивые европейцы».
💭 «Самый поехавший испанец».
но все прекрасные люди.