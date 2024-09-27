Чьи фанаты в АПЛ чаще нарушают закон? Первое место по арестам у команды из Лондона, «Сити» и «МЮ» – в топ-3

В Англии наблюдается рост преступлений, связанных с футболом. Как сообщает Министерство внутренних дел Великобритании, в сравнении с сезоном-2022/23 в сезоне-2023/24 футбольная преступность выросла сразу на 14%.

Издание Standard Sport прошерстило полицейские сводки и выявило главных нарушителей спокойствия в минувшем сезоне Премьер-лиги. «Вест Хэм» лидирует в списке по числу арестов и выданных постановлений о запрете на посещение матчей — 103.

Для сравнения, в сезоне-2022/23 полиция зафиксировала 89 задержаний фанатов «молотобойцев». Представитель «Вест Хэма» обещает исправить ситуацию:

«Клуб уже усовершенствовал и внедрил надежные системы предотвращения преступлений на стадионе, включая современную панорамную систему видеонаблюдения. Важно отметить, что клуб тесно сотрудничает с соответствующими органами власти, чтобы перевоспитать болельщиков, совершивших правонарушения».

Не только поклонники «Вест Хэма» наводят страх на полицию Англии. В минувшем сезоне прилично нахулиганили и представители Манчестера. «Ман Юнайтед» и «Ман Сити» разделили вторую строчку по футбольным преступлениям – 88 арестов.

За «дьяволами» и «горожанами» следует «Арсенал», на счету которого 85 задержаний фанатов. Замыкает рейтинг еще один представитель Лондона – «Челси», чьи поклонники в сезоне-2023/24 нарушили закон 67 раз.

Как отмечает Standard Sport, в случае со всеми пятью клубами чаще всего болельщиков задерживали за нарушение общественного порядка.

Удивил ли вас такой рейтинг?