🕵️♀️ Ни за что не догадаетесь, что не так с этой картинкой. Подсказка: это реакция озлобленного фаната «Ливерпуля» на анонс состава
Английские клубы постоянно анонсируют в соцсетях составы в порядке возрастания игровых номеров. Причем ко вратарю это не относится - он неизменно первый.
И невозможно передать, как сильно это бесит британских фанатов.
Вот пример «проблемы».
Для понимания всех масштабов: самый популярный комментарий под составом «Ливерпуля» - состав «Ливерпуля». Но в привычном порядке.
Но самый интересный вариант предложил пользователь под ником Fredrik.
Угадаете логику?
«Позвольте мне представить вам кое-что еще хуже: в алфавитном порядке по знакам зодиака футболистов», - объяснил Fredrik.