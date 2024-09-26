🕵️‍♀️ Ни за что не догадаетесь, что не так с этой картинкой. Подсказка: это реакция озлобленного фаната «Ливерпуля» на анонс состава

Английские клубы постоянно анонсируют в соцсетях составы в порядке возрастания игровых номеров. Причем ко вратарю это не относится - он неизменно первый.

И невозможно передать, как сильно это бесит британских фанатов.

Вот пример «проблемы».

Для понимания всех масштабов: самый популярный комментарий под составом «Ливерпуля» - состав «Ливерпуля». Но в привычном порядке.

Но самый интересный вариант предложил пользователь под ником Fredrik.

Угадаете логику?

«Позвольте мне представить вам кое-что еще хуже: в алфавитном порядке по знакам зодиака футболистов», - объяснил Fredrik.