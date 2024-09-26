«Хоффенхайм» забил великий гол, но лишь по меркам Европы. Видели, что творят в Кубке Либертадорес? 🤯😲

Вчера «Хоффенхайм» сделал заявку на премию Пушкаша за лучший гол сезона. Постарался 18-летний Макс Морстедт.

Матиас Зарачо в четвертьфинале Кубка Либертадорес-2021 показал, что такое красивый гол. Нет, идеальный гол!

Фанаты «Ривер Плейта» не забудут этого парня из «Атлетико Минейро». Кстати, забавно, что аргентинец, играющий в Бразилии, забивает одному из главных клубов своей родины.

🧨🧨 ЧТОООО!? Похоже, что у «Хоффенхайма» гол века – мы будем пересматривать его до конца жизни 🤯