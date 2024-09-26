😮 Моуринью - самый непостоянный тренер Европы. Никто в этом веке не менял клубы чаще него 🤯
Найдется ли любитель футбола, который не ассоциирует слово «Особенный» с Жозе Моуринью?
Вряд ли. И вот еще один повод не сомневаться.
В 21-м веке не было ни одного тренера, руководившего девятью разными европейскими футбольными клубами. Кроме Жозе.
Вот все «жертвы» португальца: «Бенфика» (🇵🇹), «Порту» (🇵🇹), «Челси» (🏴), «Интер» (🇮🇹), «Реал Мадрид» (🇪🇸), «Манчестер Юнайтед» (🏴), «Тоттенхэм» (🏴), «Рома» (🇮🇹) и «Фенербахче» (🇹🇷).
А вот, почему «Особенный» - не оскорбление, а восхищение: Жозе взял трофеи с шестью клубами! Даже с «Ромой»!
Не вышло только с «Бенфикой», «Тоттенхэмом», и (пока еще) с «Фенербахче».
У Моуринью восемь национальных титулов и пять евротрофеев - ну разве не гений?
Некоторые после увольнение не может сделать comeback как Особенный