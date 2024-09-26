Рико возвращается в футбол после страшной травмы головы и 19 дней комы. Все это время рядом с голкипером была его жена

Одна из лучших новостей последних дней – возвращение Серхио Рико на поле. Вратаря в качестве свободного агента подписал катарский «Аль-Гарафа». Испанец вновь будет играть в футбол, хотя еще год назад врачи боролись за его жизнь.

Весной 2023 года голкипер «ПСЖ» попал под копыта лошади . Рико получил серьезную травму головы, из-за которой он провел в реанимации 36 дней – из них 19 пробыл в коме. Постепенно Серхио начал узнавать родных , ему приходилось заново учиться самым обыденным вещам.

Спустя 82 дня Рико выписали из больницы. Из госпиталя он выходил, держа за руку свою жену Альбу .

Альба прошла с Серхио весь путь, она практически не покидала палату мужа. Девушка успокаивала и болельщиков, рассказывая о реабилитации Рико.

Когда голкиперу было тяжело говорить, он оставлял для жены записки: «Доброе утро, малышка. Нет сомнений в том, что я выбрал бы именно тебя еще тысячу раз. Ты мое самое большое сокровище. Люблю тебя всем сердцем».

Забота Альбы точно помогла Серхио не просто поправиться, но и найти в себе силы для возвращения в большой спорт.

Альба сделала Серхио самый лучший подарок – родила дочь. Малышка появилась на свет за сутки до подписания контракта Рико с «Аль-Гарафа»! Из роддома голкипер сразу улетел прямо Катар.

Пара делится радостными фотографиями.

Посмотрите, какие счастливые.

Вот так история любви!