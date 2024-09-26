Рико возвращается в футбол после страшной травмы головы и 19 дней комы. Все это время рядом с голкипером была его жена
Одна из лучших новостей последних дней – возвращение Серхио Рико на поле. Вратаря в качестве свободного агента подписал катарский «Аль-Гарафа». Испанец вновь будет играть в футбол, хотя еще год назад врачи боролись за его жизнь.
Весной 2023 года голкипер «ПСЖ» попал под копыта лошади. Рико получил серьезную травму головы, из-за которой он провел в реанимации 36 дней – из них 19 пробыл в коме. Постепенно Серхио начал узнавать родных, ему приходилось заново учиться самым обыденным вещам.
Спустя 82 дня Рико выписали из больницы. Из госпиталя он выходил, держа за руку свою жену Альбу.
Альба прошла с Серхио весь путь, она практически не покидала палату мужа. Девушка успокаивала и болельщиков, рассказывая о реабилитации Рико.
Когда голкиперу было тяжело говорить, он оставлял для жены записки: «Доброе утро, малышка. Нет сомнений в том, что я выбрал бы именно тебя еще тысячу раз. Ты мое самое большое сокровище. Люблю тебя всем сердцем».
Забота Альбы точно помогла Серхио не просто поправиться, но и найти в себе силы для возвращения в большой спорт.
Альба сделала Серхио самый лучший подарок – родила дочь. Малышка появилась на свет за сутки до подписания контракта Рико с «Аль-Гарафа»! Из роддома голкипер сразу улетел прямо Катар.
Пара делится радостными фотографиями.
Посмотрите, какие счастливые.
Вот так история любви!