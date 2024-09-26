Самый дорогой 14-летний футболист уже отбирает штрафные у одноклубников и дерзко реагирует. Скоро уедет в «Ман Сити»
Талантливая молодежь появляется регулярно, но c развитием соцсетей уследить можно вообще за всеми – даже за 14-летним парнем из американской молодежной лиги.
Этим летом Каван Салливан подписал контракт с «Манчестер Сити», а также стал самым молодым дебютантом в истории МЛС.
Сейчас Салливан сверкает среди ровесников – там он настолько лучше остальных, что вот так нагло отбирает штрафные у партнеров. А потом снисходительно смотрит на них после удачной подачи.