Топ-судью обвиняют в регулярной помощи «Ман Сити». Фанат собрал слишком много фактов

АПЛ обрела дурную славу из-за судейской непоследовательности: спорные эпизоды и ошибки арбитров происходят почти каждый тур. Но есть рефери, которые чаще ошибаются в сторону конкретного клуба – например, Майкл Оливер нередко разрешает эпизоды в пользу «Манчестер Сити».

Некоторые не считают это совпадением. «Это 12-й игрок «Ман Сити», – с таких слов начинается «разоблачение» на английского судью от одного из блогеров-фанатов «Арсенала». Он собрал много примеров.

В прошлом сезоне Матео Ковачич, имея желтую карточку, влетел в Деклана Райса – прошелся шипами по ноге оппонента. Оливер не показал вторую карточку, хотя даже Говард Уэбб заявил: «Это красная».

Удар в стиле каратэ от Жереми Доку в матче против «Ливерпуля», пострадал Алексис Мак Аллистер.

Мяч попал в выставленную Джеком Грилишем руку после штрафного Коула Палмера – но это не пенальти.

Доку тянет время, выбивая мяч на глазах у Оливера – без карточки.

Оливер 47 раз судил матчи «Ман Сити»: за все время не показал «горожанам» ни одной красной, а также раздал меньше всего желтых, в сравнении с другими топ-клубами.

Кроме этого, именно Оливер работал на матчах чемпионата ОАЭ – отсюда родом спонсоры «Сити».