«Он до сих с нами из-за дружбы с Салахом?». Фанаты «Ливерпуля» обеспокоены формой одного игрока

Вчера «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:1) в третьем раунде Кубка Лиги. Казалось бы, после такого счета подопечными Арне Слота можно только восхищаться, но неприятные сюрпризы тоже были.

Посмотрите, что творит Костас Цимикас - не жалея живота своего прервал прострел соперников.

Болельщики в социальной сети Х по достоинству оценили эпизод:

💬«Смешно, что Цимикас – единственный опытный игрок «Ливерпуля», чей контракт продлили за последние два года».

💬«Поверить не могу, что Цимикас с нами уже пять сезонов».

💬«Я плачу, Цимикас так плох, что если бы он не был лучшим другом Салаха, его бы забросали камнями».

💬«Цимикас все еще в команде просто потому, что он хороший парень».

💬«Не знаю, что он делает, но получилось эффективно».

💬«Бесит на него смотреть, он слишком медлителен в принятии решений, беспорядочно использует правую ногу, играет жестко. Единственная причина, по которой он в команде – он просто запасной, ему не нужно быть очень хорошим игроком».

💬«Стиль Фила Джонса».