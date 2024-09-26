«Уотфорд» проиграл «Сити» из-за отмененного гола. После матча клуб выложил видео, где такой же мяч Холанда засчитали

Во вторник «Ман Сити» обыграл «Уотфорд» (2:1) в Кубке Лиги. Гости почти отыгрались с 0:2 – но мяч Квадво Баа отменили из-за нарушения правил. По мнению судей, перед точным ударом по воротам 21-летний англичанин слишком грубо оттолкнул Рико Льюиса в борьбе за мяч.

После игры клубные соцсети «Уотфорда» опубликовали видео, на котором отмененный гол Баа сравнивают с засчитанным голом Эрлинга Холанда в сезоне-2022/23 – норвежец почти так же оттолкнул защитника «Брайтона» Адама Уэбстера и покатил в пустые.