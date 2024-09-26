«Он делает уникальные вещи». Флик призывает Ла Лигу заботиться о Ямале – статистика подтверждает его волнения

После победы над «Хетафе» (1:0) главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отметил исключительную игру Ламина Ямаля. Немец заявил, что 17-летний вингер делает «уникальные вещи», которые вызывают восхищение болельщиков – но добавил, что лиге необходимо внимательнее относиться к здоровью Ямаля и других игроков:

«Он делает уникальные вещи. Вы можете почувствовать любовь стадиона к нему. Мы должны защищать не только его, но и остальных игроков. Для этого и существуют судьи.

Ламин любит играть на фланге, но мы знали, что соперник будет закрывать его. Мы говорили с ним о том, какие пространства он должен занимать. Сегодня мы хотели, чтобы он больше играл на позиции выдвинутого форварда».

После 7 туров Ямаль лидирует по числу заработанных фолов: на испанце нарушали правила 21 раз.