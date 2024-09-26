«Он научился играть в Ла Лиге». Попало на камеру, как Левандовски издевался над соперником

В среду «Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0) благодаря единственному голу Роберта Левандовского в начале первого тайма.

Но польский нападающий отличился не только голом, но и запоминающимся столкновением с защитником гостей Хуаном Беррокалем.

Во время атаки «Барсы» Беррокаль плотно опекал его, но в какой-то момент Левандовски устал от постоянного внимания и начал игриво дразнить его, смещаясь из стороны в сторону, пока Беррокаль с трудом успевал за его движениями.

💬 «Он наконец-то научился играть в Ла Лиге», – написал один из комментаторов.