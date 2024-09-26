Лишенный прав Маркус Рэшфорд купил роскошный Bentley для поездок с водителем

Маркус Рэшфорд купил Bentley за 200 000 фунтов, чтобы ездить на нем с шофером. Нападающий «Манчестер Юнайтед» получил новый Flying Spur Azure, и теперь с комфортом будет попадать на тренировки.

Роскошный седан может похвастаться четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 лошадиных сил и непревзойденным комфортом.

Кожаный салон украшен трехмерным ромбовидным тиснением на дверных панелях, а удлиненная колесная база означает, что внутри автомобиля больше места для отдыха.

Задние сиденья оснащены настоящими подушками для максимального комфорта, а Рэшфорд может смотреть Netflix на матовых мониторах, установленных на спинках передних сидений.

Автомобиль также оснащен панорамным люком на крыше от стекла до стекла и электрическими жалюзи.

В июле Рэшфорд лишился прав на шесть месяцев и был оштрафован на 1666 фунтов за то, что разогнался до 104 миль в час по трассе М60 на своем Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow стоимостью 560 000 фунтов.

Звезду сборной Англии остановили в 00:30 ночи - после того, как он пропустил тренировку «Юнайтед» из-за болезни и был исключен из состава сборной на Евро.