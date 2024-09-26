«Бавария» представила особенный шрифт для третьего комплекта формы - его будут использовать в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» представила третий комплект формы и специальный шрифт для участия в Лиге чемпионов 2024/25.

Шрифт отличается от обычного, используемого для домашней и выездной формы.

Этот новый шрифт имеет ярко выраженный дизайн, дополняя традиционную форму «Баварии».

Дополнительной особенностью является монохромная версия ретро-герба клуба, размещенного в нижней части номеров, что еще больше подчеркивает винтажную эстетику комплекта.

Название команды не представлено на футболках для Лиге чемпионов. В матчах Бундеслиги название команды пишется сверху, а имя игрока перемещается вниз.