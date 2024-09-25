🏷️ Дом Свена-Йорана Эрикссона выставлен на продажу. Тренер умер месяц назад

26 августа мир остался без Свена-Йорана Эрикссона.

И уже спустя месяц особняк экс-тренера сборной Англии выставили на продажу. Информацию получило крупное шведское издание Expressen.

Юридическими деталями сделки уже занимается адвокат семьи Андрес Рунебьер.

Особняк имеет площадь 900 квадратных метров. Он расположен в Сунне - родине Эрикссона. Свен владел домом с 2002 года.

Вокруг дома 2,5 гектара земли и вилла на озере, теннисный корт и бассейн.

вилла

беседка

вид с озера

вид на озеро

бассейн

По оценкам, все имение стоит около 4,8 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что сделка состоится уже в ближайшее время.

В 2010-м Эрикссон выставил дома на продажу за 3 миллиона фунтов стерлингов. Но покупателя так и не нашел. В 2017-м объявление было снято, а тренер окончательно обжился в имении.