🏷️ Дом Свена-Йорана Эрикссона выставлен на продажу. Тренер умер месяц назад
26 августа мир остался без Свена-Йорана Эрикссона.
И уже спустя месяц особняк экс-тренера сборной Англии выставили на продажу. Информацию получило крупное шведское издание Expressen.
Юридическими деталями сделки уже занимается адвокат семьи Андрес Рунебьер.
Особняк имеет площадь 900 квадратных метров. Он расположен в Сунне - родине Эрикссона. Свен владел домом с 2002 года.
Вокруг дома 2,5 гектара земли и вилла на озере, теннисный корт и бассейн.
По оценкам, все имение стоит около 4,8 миллионов фунтов стерлингов.
Ожидается, что сделка состоится уже в ближайшее время.
В 2010-м Эрикссон выставил дома на продажу за 3 миллиона фунтов стерлингов. Но покупателя так и не нашел. В 2017-м объявление было снято, а тренер окончательно обжился в имении.