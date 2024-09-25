📹Пытался ударить ножницами, но ассистировал Жоте. Кьеза отдал первую голевую передачу за «Ливерпуль»

В третьем круге Кубка лиги «Ливерпуль» играет против «Вест Хэма» и Арне Слот решил провести серьезную ротацию состава. Так впервые в основе появился вингер Федерико Кьеза, который летом перешел из «Ювентуса» за 12 млн евро.

Итальянец дебютировал в Лиге чемпионов, когда Слот дал ему пару минут во время победной игры против «Милана» (3:1) на «Сан Сиро». И вот теперь попытка проверить новичка на более серьезной дистанции.

26-летний вингер больше привык играть слева, но в «Ливерпуле» вышел справа. И уже на 25-й минуте ассистировал Диогу Жоте. Федерико пытался нанести красивый удар ножницами, но получилась голевая передача.

Статистический ресурс SofaScore после первого тайма дает итальянцу самую высокую оценку в игре − 7,3.