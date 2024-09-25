Гринвуд носит Nike, хотя спонсор расторг с ним контракт. Или нет?

Этим летом Мэйсон Гринвуд окончательно сменил клуб. После годовой аренды в «Хетафе» англичанина выкупил «Марсель» за 26 млн евро.

В 2022 году форварда обвинили в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении. Дело развалилось в феврале 2023 года из-за того, что главный свидетель, она же пострадавшая, отказался давать показания. «Манчестер Юнайтед» практически сразу проанализировал риски и решил не заигрывать игрока в составе.

За время расследования от Гринвуда ушли практически все спонсоры, в том числе и американский гигант Nike. Однако после того, как Мэйсон перебрался в Лигу 1, его вновь стали замечать в одежде данной марки.

Никто не может запретить ему ее покупать, но у прессы возникли вопросы, как так получилось. Вот что ответили на запрос Daily Mail в компании Nike: «Мэйсон Гринвуд не является спортсменом Nike».

Незадолго до задержания Гринвуд должен был подписать новый контракт с американцами, но в феврале 2022 года те в одностороннем порядке расторгли соглашение. Ему не выплатили компенсацию, а также бонусы, хотя первоначально должны были это сделать. Получается, что нынешнюю одежду от Nike он не получает от спонсора, а покупает сам.