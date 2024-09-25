❤️ «Легенда футбола». Роналду - о Варане, закончившем карьеру в 31 год

Рафаэль Варан решил закончить карьеру в 31 год.

Грустно и немного неожиданно, но все к этому шло. Травмы победили.

Тем не менее, бессмысленно отрицать достижения француза. Варан стал чемпионом мира, трижды чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Самый звездный экс-партнер француза отреагировал на грустную новость.

«Легенда футбола с великолепной карьерой. Благодарен за все. Надеюсь скоро увидимся», - написал в соцсетях Криштиану Роналду.