Тотти по-королевски приняли в Египте: итальянец приехал открыть футбольную школу👑
Франческо Тотти в настоящее время находится в Каире. Легенда «Ромы» прибыл в столицу Египта для открытия футбольной школы.
«Modon Developments с гордостью приветствует легенду итальянского футбола Франческо Тотти в Египте для открытия «Футбольной школы Тотти», первой в Африке!», — говорится в заявлении в социальных сетях.
Разумеется, дорогого гостя приняли по-королевски! В сетях набирает популярность видео, на котором Тотти знакомится с египетской кухней под песню «Totti Gol».
Помимо кулинарных изысков, Франческо и его девушка Ноэми успели познакомиться и с местными достопримечательностями.