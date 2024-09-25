Тотти по-королевски приняли в Египте: итальянец приехал открыть футбольную школу👑

Франческо Тотти в настоящее время находится в Каире. Легенда «Ромы» прибыл в столицу Египта для открытия футбольной школы.

«Modon Developments с гордостью приветствует легенду итальянского футбола Франческо Тотти в Египте для открытия «Футбольной школы Тотти», первой в Африке!», — говорится в заявлении в социальных сетях.

Разумеется, дорогого гостя приняли по-королевски! В сетях набирает популярность видео, на котором Тотти знакомится с египетской кухней под песню «Totti Gol».

Помимо кулинарных изысков, Франческо и его девушка Ноэми успели познакомиться и с местными достопримечательностями.