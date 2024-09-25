«Нас хотят убедить, что Вини круче Неймара». Интернет переживает за судьбу «Золотого мяча» и сравнивает двух бразильцев

Авторитетное испанское издание Marca сообщило, что именно Винисиус станет лауреатом самой престижной индивидуальной награды в футболе по итогам прошлого сезона. В Париже 28 октября Вини должен получить «Золотой мяч».

Кто-то радуется за бразильца, кто-то недоумевает, а кто-то переживает за соотечественника Винисиуса – Неймара.

Бывший игрок «ПСЖ» и «Барселоны» в свое время попадал в тройку претендентов на «Золотой мяч», но так и не смог получить заветный трофей.

Сам Неймар всегда поддерживал Винисиуса и, без сомнения, порадуется за него, если он действительно получит награду в Париже. Однако многие пользователи социальных сетей считают, что Неймар куда более достойный кандидат на «Золотой мяч».

💬«Молодежь в будущем будет считать, что Вини был лучше Неймара, раз выиграл «Золотой мяч».

💬«Мне плохо от того факта, что у Неймара будет 0 «Золотых мячей», а у Вини минимум 1».

💬«В 23 года Ней забивал 31 гол и делал 18 ассистов за сезон…но нас хотят убедить, что Вини круче».

💬«Если бы этот чувак играл в эру Неймара, то его бы считали не лучше Дугласа Косты».

💬«Как их можно сравнивать? Неймар и Месси в возрасте Винисиуса были намного круче него».

💬«В сезоне 2014/15 в первых 10 матчах Ней забил 11 голов в Ла Лиге – круче, чем Месси и CR7, а это был его второй сезон в Европе!».

💬«За полтора сезона в «Барсе» Ней выиграл Лигу чемпионов, он наравне с Криштиану и Месси! Вини никогда не будет также велик, как Ней!».

💬«Проблема Неймара в том, что в его время играли Криштиану и Месси, и у него за спиной не было мощной маркетинговой компании по борьбе с расизмом».