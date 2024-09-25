От Фалькао до Чичарито: где встречают закат карьеры бывшие звезды «МЮ»🤔?

Они украшали «Олд Траффорд» много лет назад — и они все еще играют сегодня.

Бывшие звезды «Манчестер Юнайтед» просто отказываются уходить на пенсию. Многие из них играли еще под руководством сэра Алекса Фергюсона.

Давайте посмотрим, кто из бывших звезд «МЮ» до сих пор в строю.

Эдинсон Кавани

Легенде Уругвая сейчас 37, но он все еще полон сил. В настоящее время Кавани выступает за аргентинский гранд «Бока Хуниорс», где его голы продолжают литься рекой.

В 2024 году он забил 17 голов в 26 матчах за клуб.

В «Юнайтед» с 2020 по 2022 год он забил 19 голов в 59 матчах.

Радамель Фалькао

Еще одной легенде Южной Америки, Фалькао сейчас 38 лет. Однако это не помешало ему вернуться на родину, чтобы представлять команду высшего дивизиона «Мильонариос».

Однако голы, похоже, иссякли — всего пять за последние два сезона.

Но справедливости ради стоит сказать, что за «Юнайтед» он забил всего четыре в 29 играх.

Хавьер Эрнандес

Чичарито был подписан сэром Алексом в 2010 году. Сейчас ему 36 лет. Он тоже вернулся на родину.

Эрнандес, забивший 59 голов за шесть сезонов в «МЮ», теперь играет за «Чивас» в высшем дивизионе Мексики.

Фабио

Хотя его брат-близнец Рафаэль повесил бутсы на гвоздь после серии серьезных травм, Фабио все еще полон сил. Бразилец, которому сейчас всего 34 года, играет на родине за «Гремио».

«Юнайтед» подписал Фабио еще в 2007 году, но бразильцу было сложно закрепиться в основном составе.

Нани

Еще один игрок, подписанный сэром Алексом в 2007 году, Нани сделал потрясающую карьеру.

Он не только играл на «Олд Траффорд», но и выступал за клубы в Турции, Испании, Италии, США и Австралии.

Сейчас ему 37, он набрал мили и играет в высшем дивизионе Португалии за «Эштрела Амадора».

Недавно Нани также купил команду четвертого дивизиона у себя на родине.

Неманя Матич

Учитывая, что темп никогда не был важной частью его игры, Матич все еще в строю в свои 36 лет.

Работодателем бывшего игрока «МЮ» является «Лион».

Матич сыграл 189 матчей за «Юнайтед» с 2017 по 2022 год. Он был фаворитом Жозе Моуринью, который подписал его и в «Юнайтед», и в «Челси».

Хуан Мата

Кстати, о Моуринью: «МЮ» купил испанского вингера Хуана Мату в 2014 году после того, как тот впал в немилость у «Особенного» в «Челси».

Он играл в «Юнайтед» до 2022 года, воссоединившись с Жозе в 2016 году.

Мата, который отдает часть своей зарплаты благотворительной организации Common Goal, соучредителем которой он является, с тех пор играл в Турции и Японии.

Сегодня, в возрасте 36 лет, Мата представляет австралийскую команду «Уэстерн Сидней Уондерерс».