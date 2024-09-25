📸🎥 Завораживающее видео сноса стадиона в Малайзии! Арена вмещала 80 тысяч человек
В Малайзии снесли один из самых крупных стадионов мира – «Шах-Алам», который вмещал более 80 тысяч человек.
Арена была построена в 1994 году, долгое время здесь проводил домашние матчи клуб «Селангор». В 2020 году конструкцию признали аварийной, отчаянные туристы могли прогуляться по заброшенному стадиону.
Работы по сносу начались в июле 2024 года, основную часть арены снесли в сентябре с помощью динамита. Кадры завораживают.
Демонтаж должен завершиться уже в 2025 году. На месте снесенного «Шах-Алам» планируют построить современный стадион. План выглядит здорово!
А вот так арена выглядела незадолго до сноса.
Надеемся, малайзийцам удастся воплотить задумку в жизнь.