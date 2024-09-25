🎥 Красивый жест «Ньюкасла». «Сороки» серьезно помогли сопернику из 4-й лиги, чье поле разрушило наводнение

24 сентября в рамках Кубка лиги «Ньюкасл» должен был отправиться в гости к «Уимблдону» – команде из четвертого дивизиона.

За сутки до матча город накрыли проливные дожди. Стадион «Черри Ред Рекордс» оказался не готов к непогоде, поле арены «Уимблдона» серьезно пострадало.

Еще один ракурс.

Разумеется, играть на таком поле невозможно, матч было решено перенести. Встреча состоится 1 октября на «Сент-Джеймс Парк».

«Ньюкасл» не оставил соперника в беде. Клуб решил отдать «Уимблдону» 45% доходов с матча на «Сент-Джеймс Парк», сообщает Sky Sports. Также «Ньюкасл» передал команде из четвертого дивизиона 15 000 фунтов стерлингов на восстановление поля.

Фанаты тоже не остаются в стороне. Грэм Стейси, поклонник «Уимблдона», открыл сбор средств на ремонт поля. Грэм надеется собрать 150 000 фунтов, болельщики уже задонатили больше 96 000 фунтов.

Красивая история.