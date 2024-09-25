«Реал» не проигрывает с 24.09.2023! Матч с «Алавесом» стал особенным для Анчелотти и Васкеса🏆

«Реал Мадрид» обыграл «Алавес» 3:2 на «Бернабеу» в седьмом туре Ла Лиги.

Этот матч стал особенным для Карло Анчелотти и Лукаса Васкеса.

Итальянский тренер провел 300-ую встречу у руля Королевского клуба.

«Мне повезло работать с великими командами, 300 матчей в лучшем клубе мира – это потрясающе. Это практически чудо», - говорил Анчелотти во время пресс-конференции.

Только один тренер «Реала» руководил командой дольше, чем Карло. Легенда клуба Мигель Муньос провел в статусе главного тренера 605 игр. Далее за ним следуют Карло Анчелотти (300), Зидан (263) и Дель Боске (248). И Муньос, и Анчелотти выиграли с командой по 14 трофеев. Будем надеяться, что итальянец обойдет легендарного коллегу в этом сезоне.

Матч с «Алавесом» стал для Карло не только 300-м, но и рекордным. Итальянец теперь – тренер с самой длительной серией без поражений в истории Ла Лиги. Последний раз его команда проиграла в дерби 24 сентября 2023 года! Анчелотти уходит от поражений вот уже 39 матчей (32 в том сезоне и 7 в этом).

Вчерашняя встреча с «Алавесом» стала особенной и для Лукаса Васкеса. Он вышел на поле с капитанской повязкой, открыл счет уже на первой минуте в своей 250-й игре за «Реал» в Ла Лиге! Кантерано проводит десятый сезон в первой команде.

«Мы очень рады, что победили. До 80-й минуты для нас это был отличный матч, но потом мы пропустили два гола из-за нехватки концентрации. Мы заслуживали лучшего финала, но все-таки взяли три очка», - отметил Лукас после игры.

Всего у Васкеса 175 побед и 26 голов в Ла Лиге. А в целом 356 матчей за «Реал Мадрид».