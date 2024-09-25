Игрок «Алавеса» попросил у Мбаппе футболку, когда его команда «летела» 2:0 - больше он на поле не вышел

Вчера вечером в матче седьмого тура Ла Лиги «Реал Мадрид» одолел «Алавес» (3:2) на «Сантьяго Бернабеу».

Команда Карло Анчелотти владела преимуществом в первый час игры: сразу после стартового свистка Лукас Васкес открыл счет с передачи Винисиуса, их дело продолжили Беллингем и Мбаппе – француз забил после ассиста англичанина, а в начале второго тайма отличился Родриго.

Однако уже в концовке матча «Мадрид» явно расслабился и рисковал упустить все наигранное преимущество: «Алавес» забил два мяча подряд на 85-й и 86-й минутах, мог забить и третий.

Интересный эпизод произошел после свистка на перерыв. Игрок гостей Абкар подошел к Килиану Мбаппе, только что забившему свой гол, чтобы попросить футболку француза.

Во втором тайме марокканец на поле так и не появился.

Болельщики в социальной сети Х осудили действия Абкара.

💭«Неуважение к фанатам «Алавеса».

💭«Для этого явно был неподходящий момент».

💭«Стыдоба, проигрывать 2:0 и в это время просить футболку?!».

💭«Я бы за такое отправил его на скамейку запасных до конца сезона».