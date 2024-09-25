Игрок «Алавеса» попросил у Мбаппе футболку, когда его команда «летела» 2:0 - больше он на поле не вышел
Вчера вечером в матче седьмого тура Ла Лиги «Реал Мадрид» одолел «Алавес» (3:2) на «Сантьяго Бернабеу».
Команда Карло Анчелотти владела преимуществом в первый час игры: сразу после стартового свистка Лукас Васкес открыл счет с передачи Винисиуса, их дело продолжили Беллингем и Мбаппе – француз забил после ассиста англичанина, а в начале второго тайма отличился Родриго.
Однако уже в концовке матча «Мадрид» явно расслабился и рисковал упустить все наигранное преимущество: «Алавес» забил два мяча подряд на 85-й и 86-й минутах, мог забить и третий.
Интересный эпизод произошел после свистка на перерыв. Игрок гостей Абкар подошел к Килиану Мбаппе, только что забившему свой гол, чтобы попросить футболку француза.
Во втором тайме марокканец на поле так и не появился.
Болельщики в социальной сети Х осудили действия Абкара.
💭«Неуважение к фанатам «Алавеса».
💭«Для этого явно был неподходящий момент».
💭«Стыдоба, проигрывать 2:0 и в это время просить футболку?!».
💭«Я бы за такое отправил его на скамейку запасных до конца сезона».