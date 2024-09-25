Флик не считает, что Ямалю нужен отдых. Фанаты недовольны позицией немца 😡

Главного тренера «Барселоны» Ханси Флика спросили, почему Ламин Ямаль играет так много.

Немец не стал юлить и ответил прямо:

«Ламин не выглядит так, будто ему нужен отдых.

Нам предстоит домашний матч, который нужно начать в сильнейшем составе».

Фанаты недовольны.

💭 «Ямаль нуждается в отдыхе, пожалуйста. Ему всего 17 лет, и он сыграл так много минут».

💭 «Ханси нужен в «Челси».

💭 «Он играет в каждом матче, и я надеюсь, что он продолжит это делать, но мы пожалеем об этом, если случится нелепая травма из-за отсутствия отдыха».

💭 «Интересно, в каком он был бы положении, выступая за «Реал»?

💭 «Действительно, зачем ребенку отдых?»