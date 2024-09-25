Флик не считает, что Ямалю нужен отдых. Фанаты недовольны позицией немца 😡
Главного тренера «Барселоны» Ханси Флика спросили, почему Ламин Ямаль играет так много.
Немец не стал юлить и ответил прямо:
«Ламин не выглядит так, будто ему нужен отдых.
Нам предстоит домашний матч, который нужно начать в сильнейшем составе».
Фанаты недовольны.
💭 «Ямаль нуждается в отдыхе, пожалуйста. Ему всего 17 лет, и он сыграл так много минут».
💭 «Ханси нужен в «Челси».
💭 «Он играет в каждом матче, и я надеюсь, что он продолжит это делать, но мы пожалеем об этом, если случится нелепая травма из-за отсутствия отдыха».
💭 «Интересно, в каком он был бы положении, выступая за «Реал»?
💭 «Действительно, зачем ребенку отдых?»