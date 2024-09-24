🤯 £100-120 млн. Именно столько денег получит Гвардиола зимой на поиск замены Родри
«Манчестер Сити» столкнулся с жуткой проблемой - травмой Родри.
И главный вопрос - Как ее решить?
Вариантов мало. Но The Sun уже знает, что будет дальше.
По информации издания, Пеп Гвардиола получит зимой £100-120 млн на подписание нового полузащитника.
Правда это или нет - вопрос второстепенный. Наша же цель - подобрать Пепу идеального кандидата на замену испанцу. Обратимся к мнению фанатов.
💭 «Не сомневаюсь, что это будет Мартин Субименди».
💭 «Другим вариантом может быть Адам Уортон».
💭 «Уортон - отличный кандидат».
💭 «В январе: «Манчестер Сити» подписывает контракт с Макелеле из «Жироны» за €3 млн».
💭 «Финансовый допинг».
Макелеле из Жироны - это что?
Ыыы
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